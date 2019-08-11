11 Ağustos 2019 Pazar 16:17:35 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:18:34
Pakistan’da elektrik akımına kapılan 12 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Pakistan’da şiddetli yağışlar sele döndü. Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonun halen devam ettiği belirtilirken yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiği aktarıldı. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi.
(İHA)
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