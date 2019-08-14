  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5927
  • Euro
    6,2542
  • Altın
    263,6050
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yemen'de sular durulmuyor: 2 emniyet müdürü görevden alındı Yemen'de sular durulmuyor: 2 emniyet müdürü görevden alındı
Arıların çatıya yaptığı petekten 15 kilogram bal aldı Arıların çatıya yaptığı petekten 15 kilogram bal aldı
Antalya'da 20 yaşındaki ablasını öldüren genç: 8 aydır eve gelmiyordu, kötü yola düştüğünü sandım Antalya'da 20 yaşındaki ablasını öldüren genç: 8 aydır eve gelmiyordu, kötü yola düştüğünü sandım
Galatasaray, N’Zonzi için Roma'ya kiralama bedeli ödemeyecek Galatasaray, N’Zonzi için Roma'ya kiralama bedeli ödemeyecek
Kayserispor'da kombine biletlere taraftarın ilgisinin yüksek olduğu duyuruldu Kayserispor'da kombine biletlere taraftarın ilgisinin yüksek olduğu duyuruldu
Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
İngiliz kadın taklalar atan araçtan sağ çıktı İngiliz kadın taklalar atan araçtan sağ çıktı
Afrika bölgesi, her yıl 200 milyon otomobil kadar karbondioksit üretiyor Afrika bölgesi, her yıl 200 milyon otomobil kadar karbondioksit üretiyor
UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak
İbrahim Akın, Altay'ın altyapı sorumluluğuna getirildi İbrahim Akın, Altay'ın altyapı sorumluluğuna getirildi
Danimarka Başbakanı Mette'den 'çocuk istismarı' özrü Danimarka Başbakanı Mette'den 'çocuk istismarı' özrü
Partizan kafilesi Malatya'da Partizan kafilesi Malatya'da
Eğlenceyi bırakıp yangına koştular Eğlenceyi bırakıp yangına koştular
MSB: ABD ile koordineli bir şekilde İHA'larımız bölgede göreve başladı MSB: ABD ile koordineli bir şekilde İHA'larımız bölgede göreve başladı
Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a sert tepki Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a sert tepki
Rusya'da yeni dönem çalışma sistemi: 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapacaklar Rusya'da yeni dönem çalışma sistemi: 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapacaklar
Kars Kağızman'da terör örgütüne ağır darbe! 3 terörist öldürüldü Kars Kağızman'da terör örgütüne ağır darbe! 3 terörist öldürüldü
Antalya'da turistlerin eksi iki derecede kar keyfi Antalya'da turistlerin eksi iki derecede kar keyfi
Kim Kardashian'ın kardeşi Kendall Jenner, ilginç önü arkası aynı olan kot pantolonu ile yine şaşırttı Kim Kardashian'ın kardeşi Kendall Jenner, ilginç önü arkası aynı olan kot pantolonu ile yine şaşırttı
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
Japonya'da aşırı sıcaktan bir haftada 13 bine yakın kişi hastanelik oldu Japonya'da aşırı sıcaktan bir haftada 13 bine yakın kişi hastanelik oldu
Adana Demirspor kombinede indirime gitti Adana Demirspor kombinede indirime gitti
Evlilik iki ruh hastasının işi diyen Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü Evlilik iki ruh hastasının işi diyen Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü
Her şeyini Alman'a satan Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda binin üzerinde turist mahsur kaldı Her şeyini Alman'a satan Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda binin üzerinde turist mahsur kaldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:36:50 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:45:20

Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a sert tepki

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirme kararını eleştirerek, "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız." dedi.

Alvi, Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen bayrak törenindeki konuşmasında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Pakistan'ın Keşmirlileri yalnız bırakmayacağını söyledi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamaları takip ettiğini vurgulayan Alvi, "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

Han'ın Eyalet Yasama Meclisinde konuşması bekleniyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti.

Bağımsızlık günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Han, Yeni Delhi hükümetinin kararını kınayarak Keşmirlilere desteğini yineledi.

Han'ın, Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde konuşma yapması bekleniyor.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün idrak edildiği, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir'de, Hindistan'ın kısıtlamaları ise devam ediyor.

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da sadece küçük camilerde namaz kılınmasına izin verilirken, toplanma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi sürüyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'de bayramın sakin şekilde geçtiği, olayların çıkmadığı savunuldu.

Yeni Delhi'den "Keşmirli Twitter hesapları kapatılsın" talebi

Öte yandan Hindistan İçişleri Bakanlığınca Cammu Keşmir'in bağımsızlığını savunan, aralarında bölgedeki liderlere ait hesapların da bulunduğu 8 Twitter hesabının kapatılması talep edildi.

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, "Keşmir hakkında yalan haber yaydığı gerekçesiyle" kapatılması istenen hesaplardan 4'ü askıya alındı.

Pakistan, dün Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirmeye yönelik kararına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "acil toplanması" çağrısı yapmıştı.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

AA

MSB: ABD ile koordineli bir şekilde İHA'larımız göreve başladı
Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize kurban eti yardımı
Antalya'ya gelen rus turistlerin eksi iki derecede kar keyfi
Semadirek Adası'nda binin üzerinde turist mahsur kaldı
G.Saray uzun süredir peşindeydi! Yıldız futbolcunun transferinde mutlu son
Türü tehlikede olan sülüğü Iğdır'da yetiştirmeyi başardılar
Fahriye Evcen durmadan poz verdi Burak Özçivit fotoğraf çekti
Hong Kong iç savaşın eşiğinde
'Fenerbahçe’de seve seve oynarım’
Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor
Hande Erçel kendisine "bazlama surat" diyen takipçisine dava açtı
The Times: Türkiye'nin girmesi uzun sürmez
TDV gönüllüleri çocukları unutmadı
Hamit Altıntop yapı firmasına 'ayıplı mal' davası
Hazırgiyimde ABD atağı
Terör devleti İsrail'i Türkiye korkusu sardı!
Kurban bahane
Burak bebek uğur getirdi
Bu orman yangınları hayra alamet değil!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ