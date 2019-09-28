28 Eylül 2019 Cumartesi 09:16:47 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:17:24
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak, ABD'nin New York kentinedeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Suudi Arabistan, kadın turistlere çarşaf zorunluluğunu kaldırıyor
- Malezya Başbakanı Mahathir: İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var
- 'Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor' iddiası
- Tesla yarı yolda bıraktı! Suçlu kovalarken pili bitti
- Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak