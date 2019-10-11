Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dünya medyasına sert tepki

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i 900 bin askerle abluka altına aldığını belirtti.

Yaklaşık 8 milyon insanın abluka altındaki Cammu Keşmir'de yaşadığını vurgulayan Han, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, uluslararası alanda tartışmalı bölge olmasına rağmen, 8 milyon insanı Hindistan tarafından 900 bin askerle işgal edilen Keşmir'deki insani krize sessiz kalmasına şaşırıyorum."

Han, Cammu Keşmir'in iki ayı aşkın bir zamandır abluka altında olduğuna dikkati çekerek, "İki ayı aşkın bir zamandır iletişim kısıtlanıyor, aralarında siyasi liderlerin ve çocukların bulunduğu binlerce insan hapsedildi. İnsani kriz büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son 30 yılda 100 binden fazla Keşmirlinin Hint saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğini anımsatan Han, "Hindistan işgalindeki Cammu Keşmir'de insanlar yıllardır kendilerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen kendi kaderini belirleme hakkını hayata geçirebilmek için savaşıyor." paylaşımında bulundu.