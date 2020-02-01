Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dikkat çeken açıklama: Erdoğan'a minnettarız

Pakistan Başbakanı İmran Han, şubat ortasında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında, iki ülkeden iş insanları ve örgütlerinin temsilcileri ile yatırımcıların bir araya geleceğini belirterek 'Amacımız ticari ilişkilerimizi geliştirmek.' dedi. Han ayrıca 'Pakistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletlerdeki konuşmasında gösterdiği Keşmir ile dayanışma için minnettar.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ile AA Pakistan muhabiri Behlül Çetinkaya'nın sorularını yanıtlayan Han, Türkiye'ye ve Erdoğan'a Keşmir konusunda gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.



İmran Han yaptığı açıklamada "Bugün Pakistan olarak andığımız topraklardaki insanların Türklerle ilişkisi 1920'de başlatılan Hilafet Hareketi'ne kadar uzanıyor. Bu hareket, Türkiye'ye her taraftan yapılan saldırıları durdurmak ve Türkiye'ye yardım etmek için kurulmuştu. Buradaki insanlar ve Hint Müslümanları, Osmanlı'nın çeşitli Avrupa ülkelerinin işgali altında zor günler geçirdiği bir zamanda Türkiye için para topladı ve Türkiye'ye yardım yollamaya çalıştı. Türk halkı hala dünyanın bu noktasından kendilerine gönderilen yardımı minnetle anıyor. İki kardeş ülke arasında bulunan bu dostane ilişkinin temelleri, o güne dayanır. Şimdi de ülkelerimiz arasında çok yakın, ticari ilişkilerimizi geliştiriyoruz, Keşmir konusunda ortak bir duruşumuz var. Pakistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletlerde (BM) ırkçı ve faşist Hint hükümetinin Keşmir'de yaptıklarına karşı gösterdiği dayanışma için minnettar. Türkiye ile ilişkilerimiz her alanda daha da güçleniyor." dedi.