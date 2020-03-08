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08 Mart 2020 Pazar 09:12:48 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 09:19:09

Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma 'Hindu üstün ırkçılığı' uyarısı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de onlarca Müslümanın şehit edilmesine sebep olan ırkçı saldırılar ülkedeki diğer azınlıklara da baskıyı artırdı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Hindu üstün ırkçı ideolojisi"nin ülkedeki tüm azınlıkları hedef alacağını belirterek uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor şehri yakınlarında Hristiyanlara ait bir mezarlıkta Hazreti İsa heykelinin kaldırılmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak ülkedeki hoşgörüsüzlüğün diğer azınlık topluluklarına yayıldığına işaret ettiİ

"HİNDİSTAN'IN ASIL HEDEFİ MÜSLÜMANLAR"

Asıl hedefin, Keşmir Müslümanları ve Hindistan'daki Müslümanlar olduğunu vurgulayan Han, "Fakat hoşgörüsüzlük ve hedef alma yayılıyor ve diğer azınlık topluluklarına da yayılacak." ifadesini kullandı.

Han, "bu üstün ırkçı ideoloji"nin kontrol edilmediği takdirde aralarında Dalitlerin de (Hint kast sisteminin en alt sınıfını temsil edenler) bulunduğu ülkedeki tüm toplulukları hedef alacağının altını çizerek bu "faşist ideoloji" ile aynı fikirde bulunmamaya cesaret edenlerin de şiddetin hedefi olacağını belirtti. 

Hristiyan mezarlığından kaldırılan İsa heykeli

"TÜM AZINLIKLAR HEDEF ALINACAK"

Modi'nin "Hindu üstün ırkçı ideolojisi"nin tüm azınlıkları hedef alacağına işaret eden Han, uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini vurguladı. Han, kararlı bir eylemde bulunulmadığı takdirde bu durumun sonuçlarının bölgenin ötesine taşacağını ifade etti.

HRİSTİYAN MEZARLIĞINDAKİ HAZRETİ İSA HEYKELİ, EYALET YÖNETİMİNİN EMRİYLE KALDIRILMIŞTI

Hindistan'ın Bangalore şehrinde salı günü bir Hristiyan mezarlığında Hazreti İsa heykeli, eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı. Heykelin kaldırılması bölgedeki Hristiyan topluluk arasında huzursuzluğa yol açmış, Bangalore Başpiskoposu Peter Machado'nun yanı sıra çok sayıda kişi bu duruma tepki göstermişti.

(AA)

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