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22 Ağustos 2019 Perşembe 12:07:19 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:08:30

Pakistan Başbakanı Han: Hindistan ile konuşmanın bir anlamı yok

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal eden Hindistan ile konuşmanın bir anlamı olmadığını, Yeni Delhi yönetimiyle diyaloğa girme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Pakistan Başbakanı Han, "Hindistan ile konuşmanın bir anlamı yok. Maalesef, şu an geriye baktığımda, barış ve diyalog için yaptığım tüm girişimleri taviz verme olarak algıladılar." dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal eden Hindistan ile konuşmanın bir anlamı olmadığını, Yeni Delhi yönetimiyle diyaloğa girme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Başbakan Han, ABD merkezli New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Keşmir meselesiyle ilgili olarak Hindistan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Han, "Hindistan ile konuşmanın bir anlamı yok. Demek istediğim, konuşmam gerektiği kadar konuştum. Maalesef, şu an geriye baktığımda, barış ve diyalog için yaptığım tüm girişimleri taviz verme olarak algıladılar." ifadesini kullandı.

Diyalog çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan İmran Han, "Artık yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Şimdi en önemli konunun Cammu Keşmir'deki 8 milyon insanın yaşamı olduğunun altını çizen Han, "Etnik temizlik ve soykırım olacağı yönünde endişelerimiz var." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Keşmir'de bir yanıltma harekatı düzenleyerek Pakistan'a karşı askeri eylemlerini meşrulaştırmaya çalışacağından endişelendiklerini kaydeden Han, böyle bir durumda karşılık vereceklerini dile getirdi.

Başbakan İmran Han, "İki nükleer silaha sahip ülkeye bakıyorsunuz, her şey olabilir. Tansiyon yükselebilir ve bu dünya için korkutucu bir durum olur." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

(AA)

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