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26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:43:24 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:47:19

Pakistan BAE ziyaretini iptal etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı vermesi üzerine Pakistan Senetosu Sanjrani, BAE'ye planladığı ziyaretini iptal ettiğini bildirdi.

akistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye üst düzey devlet nişanı vermesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenleyeceği ziyareti iptal etti.

Pakistan'ın "The News International" gazetesinin haberinde, Sanjrani'nin, bir meclis heyetiyle BAE'ye düzenlemeyi planladığı dört günlük ziyareti, bu ülkenin Modi'ye devlet nişanı tevdi edilmesi yönündeki kararını protesto etmek ve Keşmir halkına desteğini göstermek için iptal ettiği bildirildi.
Senato Başkanı Sanjrani, basına yapılan açıklamada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir halkına uyguladığı kısıtlamalara tepki göstererek, Pakistan'ın, Keşmirlilerin hareket özgürlüğüne tam destek verdiğini belirtti.

Modi hükümetinin, "Keşmirlilere karşı benzeri görülmemiş şekilde zulmettiğine" ve işgal altındaki topraklarda kısıtlamalar uyguladığına işaret eden Sanjrani, mevcut durumda yapılacak herhangi bir ziyaretin, Pakistan ve Keşmir halkının duygularına zarar verebileceğini ifade etti.

Kendisinin ve beraberindeki bir meclis heyetinin, BAE'ye düzenlenecek ziyareti iptal ettiğini duyuran Sanjrani, BAE temsilcisinin durumdan haberdar edildiğini kaydetti.

"Geo News" kanalına konuşan Sanjrani, "işgal altındaki topraklarda masum insanlara zulmeden" Modi'ye tevdi edilen nişan dolayısıyla üzgün olduğunu ve şu durumda BAE'ni ziyaret etmesinin Keşmir halkını inciteceğini söyledi.

BAE hükümetinin daveti üzerine Sanjrani'nin 25-28 Ağustos tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret etmesi planlanıyordu.

Modi'ye üst düzey devlet nişanı

BAE, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, önceki gün BAE'nin en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı tevdi etmişti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Başbakanı Modi'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda oynadığı rolden dolayı "Zayid Nişanı"nın tevdi edildiğini belirtmişti.
Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA)

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