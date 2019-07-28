Pakistan Afganlara vize sınırlaması getirdi

Pakistan, Afganistan'daki konsoloslukları çevresindeki yasa dışı faaliyetler nedeniyle Afganlara vize sınırlaması getirdi.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, konsolosluk çevresinde bazı çetelerin vize başvurusuna gelenlerden zorla para aldığı ve binalara girişine bu şekilde izin verdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Afgan yetkililer bu çetelere yönelik adımlar atana kadar yaşlı, hasta, kadın ve iş insanlarına vize verilmeyeceği duyuruldu.

Afganlara yönelik vize kısıtlamasının çeteler ortadan kaldırılana kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, çete faaliyetlerinin devam etmesi durumunda daha ileri düzeyde kısıtlamalar uygulanacağı bilgisi yer aldı.

AA