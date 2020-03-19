Özbekistan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında sokaklar boşaldı

Hükümetin "mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını dikkate alan Özbekler, evde kalmayı tercih etti.

Taşkent'teki pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinin büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi.

Maske sıkıntısı yaşanan başkentte bazı eczaneler de ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Üniversiteler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilmesinin ardından yaklaşık 80 bin öğrencinin Taşkent'ten memleketlerine döndüğü belirtildi.

Öğrencilere uçak ve tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanırken, kamu kurumları ve vatandaşların desteğiyle öğrenciler için ücretsiz taksi ve otobüs seferleri düzenleniyor.

Öte yandan, salgına karşı alınan önlemler kapsamında aralarında masaj salonları, gece kulübü ve çocuk oyun salonlarıyla hayvanat bahçelerinin de bulunduğu birçok eğlence mekanı ve iş yeri geçici olarak kapatıldı.

AA