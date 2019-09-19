Oyunun faturası 23 bin lira

ANNESİ ŞOKU YAŞADI

Ancak kredi kartı bilgilerinin kaydedildiğinden haberi olmayan anne, gelen faturayla hayatının şokunu yaşadı. Afacan Leon’un, 3 haftada 3 bin 120 sterlinlik (23 bin lira) harcama yaptığı ortaya çıktı. Yaşadıklarını sosyal medyada duyuran Johnson, “Tek başına oğluma bakmak zorundayım. Masrafları karşılamak için mücadele veriyorum ve bu faturayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum” dedi. Çaresiz annenin yaşadıkları kısa sürede yayılınca oyun konsolunun üreticisi firma, kadının borcunu sildiğini duyurdu.