Oyunkolik hastanesi

İNTERNETTEN BAŞVURU İMKANI

Bilgisayar ve mobil oyuncuların sayısı, her geçen gün katlanarak artıyor. Özellikle PUBG ve Fortnite gibi online oyunlar nedeniyle yaşanan bu bağımlılık, son zamanlarda gençler arasında etkisini iyice göstermeye başladı. Bu durumu en çok ciddiye alan ülkelerden biri olan İngiltere, ülkedeki gençleri tedavi etmek için ilk sağlık kliniğini açtı. 13-25 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yardımcı olacak klinik, internet üzerinden başvuruyla da tedavi imkanı verecek.

AİLELER DE BİLGİLENDİRİLECEK

Klinikte gençlerin ebeveyni de bilgilendirilecek. Anne ve babalara çocuklarının bağımlılıklarını nasıl yönetecekleri ve çevrimiçi olarak geçirdikleri zamanı ne şekilde azaltacakları konusunda uzman tavsiyeleri sunulacak. Birçok ülkede oyun bağımlılığının önüne geçmek için yaptırımlar uygulanıyor. Örneğin Güney Kore’de hükümet, gece yarısından sonra bazı oyunlara erişimi engelleme kararı almıştı. Japonya’da ise belirli yaş grubundaki çocuklara günlük sınırlama getirilmişti.