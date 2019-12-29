Oyuncağı yok satıyor
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Noel kutlamasına, Prenses Charlotte'a verilen flamingo balonu damga vurdu. Kullandığı her şey büyük ilgi gören Charlotte'un, törende elinde taşıdığı oyuncak satış rekoru kırdı.
İLGİ ODAĞI OLDU
Bir süredir mensupları arasında yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelen İngiliz Kraliyet Ailesi, önceki gün Noel kutlamalarına katıldı. Kraliyet üyeleri 400 metrelik yolda yürüyüş gerçekleştirirken, törene damga vuran, tahtın ikinci varisi Prens William’ın kızına verilen hediye oldu. Prenses Charlotte'ın elinde tuttuğu flamingo balon, kutlamanın ardından internette en çok arananlar listesine girdi.
REKOR SAYIDA TALEP
Binlerce kişi, flamingo balonu satan firmanın internet sitesi üzerinden ürünün siparişini verdi. Şirket, rekor sayıda talep aldıklarını açıkladı. Doğduğu günden itibaren hemen hemen kullandığı her şey büyük rağbet gören Prenses Charlotte, 5 ay önce de ailesiyle birlikte yaptığı piknikte taktığı 5 dolarlık çantayla gündeme gelmişti. Görüntülerin ardından çantanın satışları patlamıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rusya'dan ABD’nin yaptırımlarına karşı yeni hamle! Pasifik’te demirlenmiş bir gemisini kullanabilir
- Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı
- Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih Rumların desteğini istedi
- ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı
- Ermenistan, Rus Su-30SM uçağının ilkini teslim aldı