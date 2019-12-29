Oyuncağı yok satıyor

İLGİ ODAĞI OLDU

Bir süredir mensupları arasında yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelen İngiliz Kraliyet Ailesi, önceki gün Noel kutlamalarına katıldı. Kraliyet üyeleri 400 metrelik yolda yürüyüş gerçekleştirirken, törene damga vuran, tahtın ikinci varisi Prens William’ın kızına verilen hediye oldu. Prenses Charlotte'ın elinde tuttuğu flamingo balon, kutlamanın ardından internette en çok arananlar listesine girdi.

REKOR SAYIDA TALEP

Binlerce kişi, flamingo balonu satan firmanın internet sitesi üzerinden ürünün siparişini verdi. Şirket, rekor sayıda talep aldıklarını açıkladı. Doğduğu günden itibaren hemen hemen kullandığı her şey büyük rağbet gören Prenses Charlotte, 5 ay önce de ailesiyle birlikte yaptığı piknikte taktığı 5 dolarlık çantayla gündeme gelmişti. Görüntülerin ardından çantanın satışları patlamıştı.