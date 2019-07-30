Oyun oynayarak servet kazandı

EN iYi 100 OYUNCU YARIŞTI

Son yılların en popüler online bilgisayar oyunu olan Fortnite, tarihinin ilk Dünya Kupası organizasyonuna imza attı. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen en iyi 100 oyuncu kıyasıya mücadele etti. 16 yaşındaki Amerikalı Kyle Giersdorf, en yakın rakibini 23 puan geride bırakarak, bireysel yarışmada birinci oldu. Genç oyuncu, kazandığı zaferle 3 milyon dolarlık (17 milyon lira) rekor ödülün sahibi oldu.

ÇABALARIMIN KARŞILIĞINI ALDIM

Giersdorf, oyun dünyasında, ‘Bugha’ ismiyle tanınıyor. Zaferinin ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu; “Kelimelerle açıklayamıyorum. Çok mutluyum. Çok çalıştım. Yaptığım her şey, katlandığım her eziyet, hepsinin bedeli ödendi” dedi. Dev organizasyon, önümüzdeki yıllarda milyar dolarlık sektörler arasına girmesi beklenen e-spor dünyası için önemli bir adım olarak görülüyor. Fortnite Dünya Kupası’nda farklı kategorilerde, toplam 30 milyon dolarlık ödül dağıtılması bekleniyor.