Oylamada hep red veren Demokrat Senatör Cohen bu kez evet verdi: Mesele Ermeni değil

ABD’li Demokrat Vekil Steve Cohen, 29 Ekim günü Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren karar tasarısında ‘evet’ oyu kullanmasını ‘Türkiye ABD’ye saygı duymuyor gibi görünüyordu’ sözleriyle açıkladı. Temsilciler Meclisi’nde Tennesse eyaletini temsil eden ve Türkiye-ABD ilişkileri grubunda yer alan Cohen, tavrıyla ilgili, “Ermeni tasarısına hep karşı çıktım ama bu hafta tasarı lehine oy kullandım” dedi. Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın kararını etkilediğini belirten Cohen, “Kongre’nin modunun değiştiğini söyleyebilirim. Ermeni tasarısı için geçen yıldan önce asla 218 oy sayısı yakalanmamıştı” dedi.

Akşam