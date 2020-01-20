Oxfam’dan Davos arifesinde korkunç rapor: İşte küresel ekonominin içler acısı hali

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Oxford Kıtlıkla Mücadele Örgütü (OXFAM), İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forumu öncesinde küresel gelir adaletsizliğinin ulaştığı son noktaya ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Dünya genelindeki milyarderlerin sayısının son on yıl içerisinde ikiye katlandığı aktarılan raporda, 2 bin 153 milyarderin dünya nüfusunun yüzde 60’ına tekabül eden 4,6 milyar kişinin toplamından daha fazla servete sahip olduğu gözler önüne serildi.

Oxfam’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, konfederasyonu bu yıl Davos’ta temsil edecek olan Oxfam Hindistan CEO’su Amitabh Behar, “Zenginlerle fakirler arasındaki uçurum, eşitsizlik ve sendikasızlık konuları detaylıca masaya yatırılmadığı sürece çözülemez.” dedi.

Oxfam’ın “Önemseme Zamanı” başlıklı raporunda üç madde öne çıkarıldı:

- Dünyanın en zengin 22 adamı, Afrika’daki tüm kadınlardan daha zengin.

- Kadınlar ve genç kızlar, her gün toplamda 12,5 milyar saat boyunca bedelsiz olarak bakıcılık yapıyorlar. Bu hizmet, küresel ekonomide yıllık 10,8 trilyon dolara tekabül ediyor, ki bu da küresel teknoloji endüstrisinin üç katından fazlasına karşılık geliyor.

- En zengin yüzde 1’lik kısmın gelecek 10 yıl boyunca sadece yüzde 0,5 ekstra vergi ödemesi durumunda, yaşlı ve çocuk bakımının yanı sıra eğitim ve sağlık gibi sektörlerde 117 milyonluk istihdam yaratılması için gerekli yatırım ücreti elde edilmiş olur.

Çürümüş ekonomilerin orta düzey erkek ve kadınlar yerine milyarderlerin ceplerini doldurduğunu ve insanların yakın gelecekte “milyarderlerin varlığına gerçekten ihtiyaç olup olmadığını” sorgulamaya başlayacağının işten bile olmadığını vurgulayan Oxfam Hindistan CEO’su Behar, şunları kaydetti:

“Kadınlar ve genç kızlar, bugünün ekonomik sisteminden en az kâr edenlerdir. Milyarlarca saat boyunca yemek yapıyorlar, temizlik yapıyorlar, çocuklar ve yaşlılarla ilgileniyorlar. Bedelsiz yapılan bu işler; ekonomilerimizin, işlerimizin ve toplumlarımızın çarklarının dönmesinin arkasındaki gizli itici güçtür.”