Otomobil uçar gider

YOĞUN TALEP GÖRDÜ

Hollanda merkezli PAL-V şirketinin, 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobili Liberty, ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde tanıtıldı. Dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan aracı olan PAL-V için 599 bin dolara (yaklaşık 3.5 milyon lira) fiyat biçildi. Hem karada hem havada gidebilen araç yoğun ilgi görürken daha şimdiden 70 ön sipariş alındı. 10 dakikada bir otomobilden uçan arabaya dönüşebilen aracı kullanmak isteyenlerin hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olması gerekecek.

8 SN'DE 100 KM'YE ÇIKIYOR

Karada, sıfırdan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabilen ve karbon fiberle üretilen aracın havalanması için 164 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde bir pist gerekiyor. Şirketin CEO'su Robert Dingemanse, şimdiye kadar kimsenin ulaşamadığı bir teknolojiyi seri üretime geçirdiklerini belirterek, “Diğer uçan otomobil üreticilerinin önlerinde çok uzun bir yol var. Biz mühendislik hizmetlerini seçerek, kanıtlanmış teknolojilere sahip bir uçan araba tasarlayıp inşa etmeyi başardık” ifadelerini kullandı.