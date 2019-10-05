ÖSO’dan tarihi adım! 'Milli Ordu' harekat için hazır

Esed karşıtı silahlı muhalif güçlerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun komutanları, dün Şanlıurfa'da toplandı. Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesiyle İdlib'deki ÖSO unsurları, “Milli Ordu” (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Açıklama, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdurrahman Mustafa tarafından yapıldı.

ZULMÜ ORTADAN KALDIRACAĞIZ



En önemli ilkelerinin ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Mustafa, “İdlib, Hama ve kırsalla sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu. Abdurrahman Mustafa, 50 bin askerden oluşan yeni ordunun Türkiye’nin olası Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtına da destek olacağını ifade etti. Mustafa, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda ÖSO, Türk askeriyle omuz omuza çarpışmıştır. Herkesin bildiği üzere Fırat’ın doğusundaki halkımız katliamlara maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmaktır” diye konuştu. Mustafa, üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getireceklerini ifade ederken, kendilerine her zaman destek olan Türkiye’ye de teşekkür etti.



TERÖRLE MÜCADELE EDECEĞİZ



Suriye'nin güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı harekete geçeceklerini belirten yeni ordunun Genelkurmay Başkanı Selim İdris de, “Başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Ordumuzun ana hedefi, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için Türkiye’nin yapacağı harekata katılmak ve bölgeyi güvenli hale getirmektir” dedi.

Abdurrahman Mustafa ve Milli Ordu komutanları, PKK/YPG’nin birçok katliam yaptığını söyleyerek, “Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmaktır” dedi.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

PKK/YPG’yi Fırat'ın doğusundan söküp atacak harekâtın hazırlıkları tamamlandı. Harekât süresince sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli altyapı hazırlandı. Şanlıufa'nın Akçakale ilçesinde sahra hastanesi kuruldu, görev alacak sağlık ekibi belirlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’yle Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ANKARA’DAN ABD’YE UYARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brein’la telefonda görüştü. Kalın, O'Brien'ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi. Kalın ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki Ankara’nın beklentilerini aktardı, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığını vurguladı.

SURİYE'YE 3 FAKÜLTE

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olmak üzere Suriye El Bab'da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kurulmasına kararı verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, dün düzenlediği toplantıda, yeni açılan fakültelerin pazartesi günü eğitime başlayacağını söyledi. Gür, bu yıl 700 öğrencinin eğitim göreceğini ifade ederek, “Alımı yapılacak öğrenciler kesinlikle YÖS sınavında başarılı olmuş öğrenciler olacak. Buradaki öğrencimiz oraya gitmek isterse o öğrenciye burs veriyoruz. Amacımız orayı cazibe haline getirmek” diye konuştu.