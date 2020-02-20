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20 Şubat 2020 Perşembe 09:47:48 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:05:22

Osman Kavala, CIA ajanı Henri Barkey ile 93,5 saatlik görüşme gerçekleştirdi

Kızıl Soros adıyla tanınan Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmada tutuklanmasının detayları ortaya çıktı. Kavala, hakkında yakalama kararı olan CIA ajanı Henri Jak Barkey ile 93,5 saat görüşmüş.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firar 16 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Hakkında 'darbe' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Kavala hakkında Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat ve tahliye kararı verildi.

DARBE TALİMATLARI

Cezaevinden çıkması beklenen Kavala ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde darbe talimatlarını kimlerin verdiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verildi. Cezaevi çıkışı Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınan Kavala, dün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın şüphelileri arasında CIA'nın eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir, mahrem imamlar Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük hakkında da yakalama kararı var.

Henri Jak Barkey

93 SAAT 34 DAKIKA GÖRÜŞTÜ

Kavala'ya yöneltilen suçlama ise 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' oldu. Soruşturma dosyasının ayrıntıları arasında Kavala ile eski CIA ajanı Henri Jak Barkey'in irtibatları yer alıyor. İkilinin incelenen HTS kayıtlarına göre Kavala ve Barkey 93 saat 34 dakika 1 saniye görüştü. İkili arasındaki görüşme cep telefonuyla da sınırlı kalmadı.

Kavala, 28 Haziran 2016'da Şişli'de sahibi olduğu Menka Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de ve iki gün sonra da Diyarbakır'da Barkey'le birlikte olduğu belirlendi. Barkey, 7 Haziran 2015'teki seçimlerinden bir hafta önce 31 Mayıs 2015'te ABD'den gelerek HDP'nin seçim çalışmalarını yürüten Osman Kavala ile görüştü.

8 Haziran'da Türkiye'den ayrıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Barkey, Kavala'nın eşi Ayşe Hale Kavala'nın telefonuyla 12 saat 54 dakika 36 saniye, Osman Kavala'nın ablası Reha Kavala'nın telefonuyla da 1 saat 31 dakika 29 saniye görüştü. Şirketin yönetim kurulu üyesi olan Zeki Türkkan'ın telefonuyla 1 saat 37 dakika, genel müdür Şenel Durmuşkaya'nın telefonuyla da 54 dakika görüştü. Barkey, Kavala ile bu isimler üzerinden irtibat kurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu toplantıyla ilgili soruşturma başlatmış Barkey hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

TUTUKLANDI

Silivri Cezaevi'ndeki tahliyesinin ardından darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, dün çıkarıldığı mahkemece "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

HSK, BERAAT KARARINA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın serbet bırakılması sonrasında HSK harekete geçti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, beraat kararı veren Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada 9 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümet'ini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davadan beraat etmiş, 7 sanğın dosyası da ayrılmıştı.

Sabah

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