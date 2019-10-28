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28 Ekim 2019 Pazartesi 09:20:32 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:29:56

Oslo'da Türk aileye alçak saldırı! Türk bayrağını görmeye bile tahammül edemediler...

Barış Pınarı Harekâtı’nı hazmedemeyen YPG/PKK yandaşları kendilerine kol kanat geren Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik saldırılara başladı. Norveç'in başkenti Oslo’da bir Türk aile bebekleriyle birlikte araçlarında linç edilmek istendi.

Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen PKK/PYD terör örgütü ve destekçileri çaresizliklerini Batı ülkelerindeki gurbetçi vatandaşlara saldırarak gösteriyor. Norveç'in başkenti Oslo'da önceki gün harekâta destek için düzenlenen mitingden araçla eve dönüşleri sırasında PKK yandaşlarının linç girişimine uğrayan Kökyer ailesi yaşadıkları dehşeti Türk medyasına anlattı. Olayın şokunu yaşadıkları korkuyu halen üzerinden atamadıklarını söyleyen Tuğba Kökyer "Barış Pınarı Harekâtı'nı desteklemek için Oslo'daki Türk Konsolosluğu önünde mitinge katılmıştık. Bizden bir saat sonra terör örgütü yandaşlarının aynı yerde mitingi vardı. Arabamızı Türk konsolosluğunun ilerisine park etmiştik. Eve doğru giderken terör örgütü yandaşları bizi taciz etti. Kendi miting alanlarına gitmek üzere toplanmışlar. Arabamızdaki Türk bayrağını görmeleriyle bize saldırmaları bir oldu. Türk bayrağını görmeye bile tahammül edemediler. Hunharca, öldürmek amacıyla saldırdılar. Arabanın içinde bebeğimiz vardı. Bunu görmelerine rağmen vurmaya devam ettiler. Eğer camlar kırılsaydı kafamızda balyozlar patlayacaktı, şu an ölmüş olacaktık. Öldürmek için taşlarla sopalarla hazırlıklı gelmişlerdi. O sırada tek düşündüğüm şey oğlumdu. Etrafımızı sarmışlardı, hiç birşey yapamıyoduk. Evladımı hem fiziken hem de psikolojik olarak korumaya çalıştım. Bir cehennemin içindeydik sanki. Evladım için o durumda bile gülümsedim. Norveç polisi bizi korumadı" dedi.

BABA: GÖZALTINA ALINANLARI SALIVERDİKLERİNİ DUYDUK

Baba Kadir Kökyer ise "Arabayı abim sürüyordu. Bir yandan çocuğumu teselli etmeye çalışıyor, bir yandan etrafı kontrol ediyordum.Hedefleri bizi öldürmekti. Çok korktuk. Hiçbir anne babanın yaşamaması gereken bir andı. Olayın halen şokundayız. Gözaltına alınanların salıverildiğini duyduk" diye konuştu.

5 TÜRK GENCİNİ DE YARALADILAR

Norveç polisi Türk aileye saldırıyla ilgili 2 PKK yandaşını gözaltına aldığını duyurdu. Oslo Emniyeti olayı rastgele saldırı gibi göstererek "Yol kenarına park etmiş araçlara vuruldu. Güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önledik" diye skandal bir açıklama yaptı. Öte yandan saldırı sonrası düzenlenen YPG mitinginde de PKK yandaşları bir kozmetik dükkanında gördükleri Türkler'e de saldırmaya çalıştı. Terör yandaşları Türkler'in girdiği dükkana büyük hasar verdi. Olayda 7 terör yandaşı gözaltına alındı

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