Orduya hazır ol çağrısı

Ulaştırma çalışanlarıyla buluştuğu toplantıda konuşan Maduro, “Kolombiyalı yetkililerin ABD Ordusu Güney Komutanlığı’yla birlikte Venezuela ve Kolombiya sınırında bir provokasyon hazırladıkları bilgisini aldım. Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı” dedi. Maduro, provokasyonların sınırda bir çatışma başlatarak dikkatleri Kolombiya’da yapılan protestolardan uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.