Orduya hazır ol çağrısı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve ABD tarafından provokasyonlar hazırlandığını açıklayarak, askeri birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi.
Ulaştırma çalışanlarıyla buluştuğu toplantıda konuşan Maduro, “Kolombiyalı yetkililerin ABD Ordusu Güney Komutanlığı’yla birlikte Venezuela ve Kolombiya sınırında bir provokasyon hazırladıkları bilgisini aldım. Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı” dedi. Maduro, provokasyonların sınırda bir çatışma başlatarak dikkatleri Kolombiya’da yapılan protestolardan uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT