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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:33:02

Orantısız güç itirafı

Irak ordusu, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul ederek, aşırıya kaçan komutanlar hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. 

Ülkede bir hafta önce başlayan hükümet karşıtı gösterilere, güvenlik güçlerinin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etmesi sonucu 110 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 107 kişi ise yaralandı. Son olarak başkent Bağdat’ın Sadr bölgesinde, güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı ve 15 kişinin ölümüne neden oldu. 

YETKİLİLERDEN SÜKÛNET ÇAĞRISI 

Bu gelişmeler üzerine yazılı açıklama yayımlayan Irak Ordusu, orantısız güç kullanıldığını kabul etti. Açıklamada, “Angajman kuralları dışında aşırı güç kullanılmıştır ve bu yanlış emri veren komutanlar hakkında soruşturma açılmıştır” denildi. Başbakan Adil Abdul-Mehdi de, istihbarat birimlerine konuyla ilgili inceleme başlatma emri verdi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, taleplere cevap verilmesi ve reform yapılabilmesi için göstericilere, sükûneti korumaları ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısında bulundu. 

YEŞİL BÖLGE TRAFİĞE AÇILDI 

Hükümet binalarının yanı sıra birçok yabancı misyon temsilciliklerinin de yer aldığı ve günlerdir kapalı tutulan Bağdat’taki Yeşil Bölge de, dün sabah yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan göstericiler, halkın Erbain (Aşura Günü’nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinlikleri) törenlerine katılabilmesi için dün eylemlerine ara verdi.   

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