Operasyon kararı sonrası ABD medyasından Trump'a tepki yağdı

Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yapıyor. ABD medyası da operasyonla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Birçok medya organı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Beyaz Saray'ın yine Pentagon'a sormadan yazılı açıklama yaptığını vurguladı.

Haberlerde, 'Pentagon'un Suriye demokratik güçlerinin desteklenmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin orada bulunmaya devam etmesi gerektiğini' söylediğinden bahsediliyor. Bazı köşe yazarları da ABD'nin Suriye demokratik güçlerini yüz üstü bıraktığını belirtiyor.

"ABD DAHİL OLMAYACAK"

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmüştü. Görüşmeden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" denilmişti.

"TÜRKİYE'NİN İKİ AMACI VAR"

Beyaz Saray'ın açıklamasından sonra Türkiye'den ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır."

NTV