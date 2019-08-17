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17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:22:40 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:24:03

Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'a ait gemide bulunan yaşı 18'den küçük 27 kişi limana çıkarıldı.

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle İtalya'nın Lampedusa Adası yakınlarındaki limana yanaşabilmek için bekleyişini sürdüren İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a ait gemideki 27 düzensiz göçmen çocuk tahliye edildi.

STK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, gemide bulunan yaşı 18'in altında ve yanında kimsesi olmayan 27 çocuğun tahliyesine izin verildiği duyuruldu.

İzin kararı, göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, Başbakan Giuseppe Conte'den aldığı çocuk göçmenlerin inmesine müsaade edilmesine yönelik ikinci mektuptan sonra çıktı.

Gemide, 27 çocuğun tahliyesinin ardından toplam 107 göçmen kaldı.

Proactiva Open Arms yetkilileri, gemideki hijyen koşullarının giderek kötüleştiği ve 16 gündür denizde olan göçmenlerin psikolojilerinin bozulmaya başladığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu arada, Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığı da gemideki hijyen ve sıhhi koşulları incelemesi için bir uzman hekim görevlendirdi.

OPEN ARMS HADİSESİ

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren Proactiva Open Arms'a ait gemiye giderek destek vermişti. Gere'in bu desteği Salvini'nin tepkisini çekmiş, İtalyan politikacı Richard Gere'e, "Göçmenleri özel uçağınla ABD'deki villalarına götür." demişti.

Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının önceki gün kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü İtalya'nın Lampedusa Adası'na çevirmiş ve perşembe sabahı Ada'nın limanına kadar yaklaşmıştı. Burada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı. Kanun gereği İçişleri Bakanı'nın yanı sıra Savunma ile Ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.

İçişleri Bakanı'nın uhdesinde olan limana yanaşma konusunda Salvini'nin yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise dün Salvini'ye yazdığı mektupta, Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg'un gemideki düzensiz göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirmişti.

(AA)

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