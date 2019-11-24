Önlem almazsanız listeden atarız

SON 53 YILIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinde biri olan İtalya Venedik’te şiddetli yağışların da etkisiyle son 53 yılın en büyük su baskını yaşanmıştı. Çok sayıda ev ve işyerini su basmış, dükkanlar kepenk kapatmış, turistler rezervasyonlarını iptal etmiş, zarar bir milyar euro’yu bulmuştu. Son yılların en büyük felaketinin yaşandığı ve günlük hayatın felç olduğu İtalya’ya bir darbe de UNESCO’dan geldi.

TUZLU SU BÜYÜK ZARAR VERDİ

Tarihi San Marco Bazalikası'nın mermer mozaikleri tuzlu suya maruz kaldığı için bir milyar euro’luk hasar oluştuğunu ve alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirten UNESCO yöneticileri, İtalyan hükümetini uyardı. Eğer derhal bir çözüm bulunmazsa, tarihi yapının Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabileceği ifade edildi. Ayrıca yetkililer, kentte sık sık su baskını sorunu yaşadığını, ancak bu durumun önüne geçilmesi hiçbir şeyin yapılmadığına dikkat çekti.