Onlar erdi muradına

İSTENMEYEN GELİNE SADE TÖREN

İtalyan basını, Juventus’un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun dünyaevine girdiği haberini 'Bomba patladı' başlığıyla duyurdu. Başarılı golcünün, nişanlısı Georgina Rodriguez'le Fas'ta evlendiği iddia edilirken, organizasyonu Ronaldo’nun yakın arkadaşı kickbox şampiyonu Fas asıllı Badr Hari’nin düzenlediği belirtildi. Haberde, Rodriguez'in, kayınvalidesi Dolores Aveiro’yla arasının açık olduğu, bu yüzden sade bir tören yapıldığı öne sürüldü.