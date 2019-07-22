22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 02:54:12
Önemli olan iç güzelliği
ABD’de 'Miss Michihan 2019'da güzellik kraliçesi seçilen Kathy Zhu’nun tacı, Müslüman ve siyahilerle ilgili sosyal medya paylaşımlarının saldırgan, düşüncesiz ve münasebetsiz olduğu gerekçesiyle geri alındı.
TRUMP HAYRANI ÇIKTI
Tacın geri alınmasına sebep olan tweet'lerden birisi şöyle: “Siyahi ölümlerinin çoğunluğuna başka siyahilerin sebep olduğunu biliyor muydunuz? Başkalarını suçlamadan önce kendi toplumunuz içinde sorunlarınızı çözün.” Öte yandan Zhu’nun, sık sık ırkçı söylemlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump hayranı olduğu öğrenildi.
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