Önemli olan iç güzelliği

TRUMP HAYRANI ÇIKTI

Tacın geri alınmasına sebep olan tweet'lerden birisi şöyle: “Siyahi ölümlerinin çoğunluğuna başka siyahilerin sebep olduğunu biliyor muydunuz? Başkalarını suçlamadan önce kendi toplumunuz içinde sorunlarınızı çözün.” Öte yandan Zhu’nun, sık sık ırkçı söylemlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump hayranı olduğu öğrenildi.