Önce kırbaçladı sonra penseyle etlerini kopardı!

Olay Çin'in Henan eyaletinde yaşandı. Anne ve babası şehir dışında çalışan kız çocuğu babaannesine emanet edildi.

Babaannesi ise torununa vahşice şiddet uyguladı. Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle elektrik kablosuyla dövülen ve penseyle etleri kopartılan kız çocuğunun vücudunda birçok iz meydana geldi.



KİMSE ANLAMADI

Komşu tarafından ortaya çıkarılan olay Çin'de şaşkınlıkla karşılandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından babaanne tutuklandı. Polis babaannenin suçlu bulunması durumdan büyük bir ceza alacağını ifade etti. İşkenceye maruz kalan kız çocuğunun öğretmeninin ve arkadaşlarının durumu anlamaması ise merak konusu oldu.