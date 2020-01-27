PARTİ LİDERLİĞİNİ BIRAKMIŞTI

Şansölye Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Parti liderliğini 2018 Aralık ayında Annegret Kramp Karrenbauer’a devrederken, başbakanlık görevini 2021’deki genel seçime kadar sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak sağlık sorunları ve partisinin yaşadığı oy kayıpları nedeniyle başbakanlık görevini de daha erken bırakacağı söyleniyordu.

Merkel, “Allahaısmarladık” ifadesini Türkçe ve Almanca olarak yazdı.

HALEFİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK iSTiYOR

Partinin yeni lideri Karrenbauer’un seçimlere başbakan olarak girme isteğinin de bunda etkili olduğu ifade ediliyordu. Bu iddialar sürerken Merkel’in, Başkan Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaştığı İstanbul fotoğrafındaki ifade dikkat çekti. Merkel’in “Allahaısmarladık” yazısı, “Önce İstanbul’a veda etti” olarak yorumlandı.