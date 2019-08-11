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11 Ağustos 2019 Pazar 09:50:17 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:20:55

On binlerce Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.      
 
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan Afrika asıllı yüzlerce Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.   
 
Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yüz elli bini aşkın Müslümanın bayram namazı kıldığını belirtti.      
 
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan bayram hutbesinde, İslam dünyasının yaşadığı buhran ve meydan okumalara dikkat çekildi.      
 
 Şeyh Ebu Suneyne, İsrail’in Filistinlilere ve mukaddesatına yönelik ihlallerine dikkati çekerek, İsrail polisinin küçük çocukları dahi gözaltına aldığını vurguladı.      
 
Fanatik Yahudilerin baskınlarına tepki gösteren Şeyh Ebu Suneyne, Harem-i Şerif’i hınca hınç dolduran yüz binlerce Filistinliyi takdir etti.      
 
Şeyh Ebu Suneyne Filistinli Müslümanlara sabır ve mücadele çağrısında bulunurken hutbenin sonunda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Müslümanların birliği için dua edildi.      
 - Filistinliler fanatik Yahudilerin mescide girişine izin vermedi      
 
Bayram hutbesinden sonra Harem-i Şerif'in batı yakasındaki El-Meğaribe (Faslılar) kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin fanatik Yahudileri içeri almasına izin vermedi.      
 
Tekbir ve sloganlar atan Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında zaman zaman gerilim yaşandı.      
 
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb de El-Meğaribe Kapısı önündeki coşkulu kalabalığa hitap etti.      
 
 İsrail polisinin kapıyı kapatarak fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınını engelleyene kadar alanda beklemeye devam edeceklerini belirten Filistinliler, daha sonra cemaatle Duha (Kuşluk vakti) namazı kıldı.      
 
- Bayram namazı bir saat ileriye alınmıştı      
 
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbesinde, Harem-i Şerif'e düzenlenen baskınlar ve yeni baskın tehditlerine dikkati çekerek bayram namazının saat 06.30 yerine saat 07.30'da kılınacağını açıklamıştı.      
 
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarından ve doğacak sonuçlardan İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, Arap ve İslam dünyasına "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaları" çağrısında bulunmuştu.      
 
 Öte yandan Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan ortak açıklamada, Filistin halkına "fanatik Yahudilerin olası baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaları" çağrısında bulunulmuştu.      
 
 Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.      
 
- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor      
 
Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.      
 
Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.      
 
İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.      
 
 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.      
 
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.      
 
(AA)
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