"Ölüyorum anne"

“SENİ ÇOK SEVİYORUM”

Hafta başında İngiltere’nin Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesedi bulunan dehşet TIR’ı ve kurbanlarla ilgili detaylar, su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Korkunç olaya dair kurbanlardan biri olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Vietnamlı Pham Thi Tra My'ın annesine gönderdiği mesajlara ulaşıldı. TIR’da nefes alamadığını söyleyen genç kızın “Özür dilerim anne, yurtdışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim” yazdığı öğrenildi.

KİŞİ BAŞI 30 BİN STERLİN

Pham Thi Tra'nın ailesi, bu mesajların ardından kızlarından bir daha haber alamadıklarını söyledi. Ayrıca, 20 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Dinh Luong'un ailesi de kızlarının dorsede yaşamını yitirenlerden biri olabileceği ihtimali üzerine yetkili makamlara başvuru yaptı. İngiliz basını, ölenlerin çoğunun Çinli olduğunu, aralarında Vietnamlıların da bulunduğunu, insan kaçakçılarının İngiltere’ye gitme hayali olan göçmenlerden 30 bin sterlin (230 bin TL) aldığını yazdı.