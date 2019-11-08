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08 Kasım 2019 Cuma 01:05:10 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 01:06:26

Ölümünden 65 yıl sonra beyaz perdede! Teknolojiyle dirilecek

Hollywood'un efsane aktörlerinden James Dean, ölümünden 65 yıl sonra beyazperdede diriliyor’. Dean ailesinden izin alan bir yapım şirketi, oyuncunun bilgisayar teknolojisiyle Finding Jack filminin başrolünde yer alacağını açıkladı.

CGI (bilgisayar üretimli imgeleme) tekniğiyle filmde başrolü canlandıracak James Dean'i, başka bir oyuncu seslendirecek.

FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ BiRLEŞECEK

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör James Dean, 1955 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu, 24 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, bir filmin başrolünde izleyiciyle buluşacak. Kasım 2020’de vizyona girecek ‘Finding Jack’ filminde Dean’in canlandıracağı karakteri tasarlamak için, aktörün eski fotoğraf ve görüntüleri bilgisayar teknolojisiyle birleştirilecek.

HAYRANLARI iKiYE BÖLÜNDÜ

Hollywood’un ünlü yapımcılarından Anton Ernst ve Tati Golykh, filmdeki Rogan karakteri için birçok ismi düşündüklerini ancak Dean’i çok istediklerini belirterek, “Bu rol için en uygun kişi o. Gerçekten çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı. Oyuncunun ölümünden sonra bir projede yer alacak olması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Dean’i yeni bir filmde görmek için heyecanlanırken, bazıları, bu durumun aktörün hatırasına saygısızlık olacağını savundu.

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