Ölümle yaşam arasında

'KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM'

28 yaşındaki Sum Bora’nın mucize kurtuluşu, Kamboçya’nın gündemine oturdu. Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren genç, iki kaya arasındaki dar geçitte sıkıştı. Ailesinin 4 gün boyunca ulaşamadığı Bora, yapılan aramalar sonunda sıkıştığı yerde bulundu. Aç ve susuz 4 gün geçiren talihsiz genç, kurtarılmaktan ümidini kestiğini ve yanında bir bıçak olsa kendisini öldürebileceğini söyledi. Sağlık durumu iyi olan adama, yardım amaçlı 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin lira) verildi.