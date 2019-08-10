Ölümle yaşam arasında
Kamboçya'da, yarasa dışkısı toplamak için girdiği mağarada iki kaya arasındaki dar geçitte sıkışan adam, 4 gün sonra kurtarıldı.
'KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM'
28 yaşındaki Sum Bora’nın mucize kurtuluşu, Kamboçya’nın gündemine oturdu. Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren genç, iki kaya arasındaki dar geçitte sıkıştı. Ailesinin 4 gün boyunca ulaşamadığı Bora, yapılan aramalar sonunda sıkıştığı yerde bulundu. Aç ve susuz 4 gün geçiren talihsiz genç, kurtarılmaktan ümidini kestiğini ve yanında bir bıçak olsa kendisini öldürebileceğini söyledi. Sağlık durumu iyi olan adama, yardım amaçlı 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin lira) verildi.
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