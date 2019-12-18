Ölümle burun buruna geldi! Çocuk seyir halindeki okul servisinden düştü
Ajanslardan alınan bilgilere göre, Çin'de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. O anlar, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.
Çin’e bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong’daki Taikoo Shing bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü.
Görüntülerde, ışıkta bekleyen okul servisinin daha sonra sağa dönüş yaptığı sırada, arka kapısının açılmasıyla çocuğun yola düştüğü görüldü. Yere düşen çocuğun hızlıca kalkarak bir süre ilerledikten sonra duran otobüse geri koştuğu kameralarca kaydedildi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, incelemenin sürdüğü ve servis sürücüsünün de sorguya çekileceği belirtildi.
Olayda şu ana kadar bir gözaltı olmadı.
DHA
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