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14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 02:00:41

Ölümcül görev

Beyaz Ada’daki patlama sonucu ölenlerden bazılarının cesetlerine ulaşılamadı. Acılı ailelerin talebi üzerine Yeni Zelanda ordusu, hâlâ aktif olan yanardağın bulunduğu adadan ceset toplamak için operasyon hazırlıklarına başladı.

Hafta başında Yeni Zelanda’ya bağlı Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı’ndaki patlamanın ardından kabus dolu günler yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, yaralı kurtulanlardan 15'inin durumu ise kritik, öldüğü tahmin edilen 9 kişiden ise hala haber alınamıyor. Adada yakınları bulunanlardan gelen talepler üzerine, felakette can verenlerin cesetlerinin, hala aktif olan yanardağdan çıkarılması için ordu görevlendirildi.

Zehirli gaz yayılıyor 

Uzmanların yüzde 60 ihtimalle yeni bir patlama olabileceği konusundaki uyarılarına rağmen görevlendirilecek ekibe, yeni bir patlama olup olmayacağına dair bilgi vermek adına, yerbilimciler rehberlik edecek. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, daha önce ekiplerin, asitli kül partikülleri ve zehirli gazlar sebebiyle adaya gidemediklerini belirtmişti. Ayrıca, geçen ay yanardağın faaliyete geçebileceği uyarılarına  ve alarm seviyesinin yükseltilmesine rağmen turistik gezilerin devam etmesi tartışma konusu olmuştu. 

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