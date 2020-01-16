Ölü inek etinden 27 kişi şarbona yakalandı
Endonezya'da ölü inek eti tüketilmesinden dolayı 27 kişide şarbon virüsüne rastlandığı bildirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Yogyakarta'nın Gunung Kidul bölgesinde ölü inek eti tüketilmesinden dolayı 78 kişide şarbon hastalığı belirtileri gözlemlendi.
Yapılan kan testlerinde 27 kişide şarbon virüsü tespit edildiğini açıklayan sağlık yetkilileri, 20 günlük tedavinin ardından tekrar kan testi yapılacağını ifade etti.
Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.
HALKA UYARI YAPILDI
Yetkililer, etlerin iyi pişirilmesi ve hasta hayvanların etinin tüketilmemesi konusunda da bölge halkına uyarılar yapıldığını bildirdi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Körfez diken üstünde
- Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor
- Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı
- Independent Arabic'ten 'Kasım Süleymani'yi Esed rejiminden bir yetkili ele verdi' iddiası