Ölmeden mezara giriyorlar

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Üniversite bahçesine derin bir çukur kazan öğrenciler, buraya 'arınma mezarı' adını verdi. Tanıtımı 'ölümü hatırlayın' şeklinde yapılan proje, büyük ilgi gördü. Mezara girmek için sıra bekleyen öğrenciler, içeride bulunan yoga minderiyle meditasyon da yapabiliyor.