07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:02:27
Ölmeden mezara giriyorlar
Hollanda’nın Nijmegen şehrindeki Radboud Üniversitesi öğrencileri, yaşamın anlamını kavramak için ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Üniversite bahçesine derin bir çukur kazan öğrenciler, buraya 'arınma mezarı' adını verdi. Tanıtımı 'ölümü hatırlayın' şeklinde yapılan proje, büyük ilgi gördü. Mezara girmek için sıra bekleyen öğrenciler, içeride bulunan yoga minderiyle meditasyon da yapabiliyor.
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