14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:00:57
Olimpiyatlara kar yağdıracak
Gelecek yaz 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya, konuklarına serin ve rahat bir seyir sunabilmek için geliştirdiği yapay kar makinesini’ denedi.
KONUKLAR SERİNLEYECEK
Kürek ve kano müsabakalarının gerçekleştirileceği Tokyo’daki Sea Forest Waterway yerleşkesinde yapılan denemede, tam 300 kilo yapay kar izleyicilerin üzerine serpildi. Beş dakika süren deneme, konuklar ve gazeteciler tarafından sevinçle karşılandı. Japon yetkililer, bu teknolojiyle hava sıcaklığını bir nebze olsun düşürmeyi ve nemi azaltmayı hedefliyor.
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