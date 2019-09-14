Olimpiyatlara kar yağdıracak

KONUKLAR SERİNLEYECEK

Kürek ve kano müsabakalarının gerçekleştirileceği Tokyo’daki Sea Forest Waterway yerleşkesinde yapılan denemede, tam 300 kilo yapay kar izleyicilerin üzerine serpildi. Beş dakika süren deneme, konuklar ve gazeteciler tarafından sevinçle karşılandı. Japon yetkililer, bu teknolojiyle hava sıcaklığını bir nebze olsun düşürmeyi ve nemi azaltmayı hedefliyor.