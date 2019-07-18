Olimpiyat trafiğine home ofis çözüm

TOPLANTILAR ŞEHİR DIŞINDA OLACAK

2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, nüfusu 40 milyon kişiye yaklaşan kentte, yaşanması beklenen aşırı trafik yoğunluğuna çözüm aranıyor. Bu kapsamda, şehir trafiğinin ve ulaşım altyapısının yükünü hafifletmek için harekete geçen yerel hükümet, şirket sahipleriyle işbirliği yaptı. Yüz binlerce çalışan işe gitmek yerine evden çalışacak. Şirketlerin toplantı, seminer, konferans gibi faaliyetleri bir süreliğine Tokyo dışına kaydırılacak.

ÇALIŞANLARA 'TATİLE ÇIKIN' ÇAĞRISI

“Uzaktan Çalışma Günleri” kapsamında, gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlardan önce, bu ay 23-27 Temmuz tarihleri arasında bir deneme çalışması yapılarak, binlerce kişi evlerinden çalışacak. Uygulamaya 2 bin şirketten 100 bin çalışanın katılması hedefleniyor. Ayrıca şirketlere, çalışanlarını olimpiyat döneminde yaz tatiline çıkarmaları, firmalara da ürün dağıtım saatlerinde ve rotalarında değişiklik yapmaları çağrısı yapılacak.