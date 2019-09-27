Ölene kadar çalıştırdılar

“ÇİLESİ SONA ERDİ”

Hayvanseverlerin tepkilerine ve sağlık durumu kötü olmasına rağmen, geçtiğimiz ağustos ayında Perahera Festivali geçit töreninde çalışmaya zorlanan Tikiri isimli filden kötü haber geldi. Törenin ardından durumu her geçen gün daha da kötüleşen 70 yaşındaki hayvan, önceki gün yaşamını yitirdi. Tikiri'nin bakıcısı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, yıllardır baktığı hayvanın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Tikiri’nin çilesi sona erdi, artık ruhu özgür. Ona hiçbir şey zarar veremez” ifadelerini kullandı.