Ölen dublörün ailesine servet

TAZMİNAT ÖDENDİ

Olayın ardından Bernecker’in ailesinin şikâyeti üzerine açılan dava, karara bağlandı. Mahkeme, yayıncı kuruluş AMC Networks tarafından Bernecker'in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verdi. 2017’de yaşanan kazanın ardından, film ve dizi setlerindeki güvenlik standartları uzun süre tartışılmıştı.