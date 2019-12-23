23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 02:21:30
Ölen dublörün ailesine servet
Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead’in 8. sezon çekimleri sırasında gerçekleşen kazada, dublör John Bernecker, düşerek hayatını kaybetmişti.
TAZMİNAT ÖDENDİ
Olayın ardından Bernecker’in ailesinin şikâyeti üzerine açılan dava, karara bağlandı. Mahkeme, yayıncı kuruluş AMC Networks tarafından Bernecker'in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verdi. 2017’de yaşanan kazanın ardından, film ve dizi setlerindeki güvenlik standartları uzun süre tartışılmıştı.
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