Öldüren tekme

ALAY ETTİLER

Sosyal medyaya konulduktan sonra viral olan videoda, bir adam, yerde duran baykuşa tekme atıyor. Hayvan tekmenin şiddetiyle havaya savrulurken, videoya yansıyan seslerde bir kişinin ise güldüğü duyuluyor. Görüntüleri yükleyen kişi, acımasız eylemi savundu. Baykuşun otomobilin önünde uçtuğunu öne süren şahıs, “Yavaş yavaş ölüyordu ve onu öyle bırakamazdık” diye yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Yavaş yavaş ölüyorsa, eminim ki onu veterinere götürecek zaman vardı” yorumunu yaptı.