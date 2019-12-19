Öldüren tekme
Avustralya’nın Queensland eyaletinde çekilen görüntüler kan dondurdu.
ALAY ETTİLER
Sosyal medyaya konulduktan sonra viral olan videoda, bir adam, yerde duran baykuşa tekme atıyor. Hayvan tekmenin şiddetiyle havaya savrulurken, videoya yansıyan seslerde bir kişinin ise güldüğü duyuluyor. Görüntüleri yükleyen kişi, acımasız eylemi savundu. Baykuşun otomobilin önünde uçtuğunu öne süren şahıs, “Yavaş yavaş ölüyordu ve onu öyle bırakamazdık” diye yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Yavaş yavaş ölüyorsa, eminim ki onu veterinere götürecek zaman vardı” yorumunu yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Libya'da 9. şehir Zuvara oldu! Hafter'e karşı seferberlik desteği artıyor
- Ölümle burun buruna geldi! Çocuk seyir halindeki okul servisinden düştü
- Merkel'den ABD’nin boru hattı yaptırımlarına misilleme yapılmayacak sinyali
- Türkiye'den Hollanda'ya 'FETÖ mensuplarına oturum izni' tepkisi
- Trump için kritik gün! Azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı