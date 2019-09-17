Öldüren ihbar
ABD’de, Call of Duty oynarken tartıştığı arkadaşından intikam almak için sahte ihbarda bulunan genç, olayla ilgisi olmayan bir kişinin ölümüne neden oldu.
YANLIŞ ADRES VERDİ
Ohio’da yaşayan Casey Viner, savaş oyunu Call of Duty oynarken tartıştığı arkadaşından intikam almak için polisi aradı. Viner, ‘babasını vurduğunu, ailenin diğer üyelerini de rehin aldığını’ söyledi. Polise yanlışlıkla arkadaşının değil, oyunla ilgisi olmayan bir kişinin adresini verdi. İhbar üzerine baskın düzenleyen ekipler, 2 çocuk babası Andrew Finch’i vurarak öldürdü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sahte ihbarda bulunan Viner, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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