Öldüren iddia

BİLİNCİNİ YİTİRDİ

Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan Subhash Yadav, arkadaşıyla 2 bin Hindistan rupisi (161 lira) karşılığında, 50 yumurta yeme iddiasına girdi. Marketten aldığı yumurtaları haşlayarak arkadaşının gözü önünde yemeye başladı. 41’inci yumurtaya geldiğinde daha fazla devam edemeyen adam, bir süre sonra fenalaşarak bilincini kaybetti. Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan Yadav, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane yönetimi, Yadav'ın aşırı yemeye bağlı zehirlenmeden öldüğünü açıkladı.