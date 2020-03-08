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08 Mart 2020 Pazar 18:37:48 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 19:02:12

Öldü denilen Kral Selman, törende ortaya çıktı

Kraliyet Ailesi'nde yaşanan gözaltı dalgası sonrası, Selman bin Abdülaziz'in yaşamını yitirdiği iddiaları, gündeme bomba gibi düştü.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi, bir kez daha tutuklamalarla gündemde...

Amerikan basını, yönetimdeki pozisyonunu güçlendirmek isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ailedeki üst düzey isimlere yönelik gözaltı dalgası başlattığını duyurdu.

KRALİYET AİLESİ'NDE TUTUKLAMA DALGASI
Tutuklananlar arasında cuma sabahı evlerine yapılan baskınla Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef’in olduğu da belirtildi.

Hem Prens Ahmed hem de Muhammed bin Nayef, Kral Selman'dan sonra Veliaht Prens Bin Selman'ın taht için olası rakipleri olarak görülüyor.

EN AZ 20 TUTUKLAMA
Wall Street Journal'da görgü tanıklarının ifadelerine yer verilen haberde, tutuklamaların yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızları tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesi ise, bu sayının en az 20 olduğu iddiasını gündeme taşıdı.

"KRAL SELMAN ÖLDÜ" İDDİASI
Söz konusu kişilerin, veliaht prens Selman'a darbe girişimi hazırlığında olduğu iddiaları nedeniyle tutuklandığı ifade edildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından 84 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman'ın öldüğü iddiaları, sosyal medyada hızla yayıldı. Tutuklama dalgası, bu iddiaları güçlendiren nitelikteydi.

BÜYÜKELÇİLERİN YEMİN TÖRENİNE KATILDI
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, ülkede yaşanan tutuklamaların ardından öldüğü yönünde iddialar hızla yayıldı. Ancak Kral Selman, bugün Ukrayna ve Uruguay'a atadığı büyükelçilerin yemin töreninde ortaya çıktı.

"KONTROL VELİAHT PRENS'TE"
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bazı kaynaklar da Kral Selman'ın, sağlığının yerinde ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gözaltıların, Kraliyet Ailesi içinde disiplini sağlamak için yapıldığını dile getiren kaynaklar, Muhammed bin Selman'a işaret ederek, "Kontrol Veliaht Prens'te. İki prensin olumsuz davranışlarının birleşmesiyle bu operasyon düzenlendi." dedi.

AA

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