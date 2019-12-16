Okulda hücre cezası
ABD’deki bir okulda, çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir öğrenciye uygulanan şiddet görüntüleri infial yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
YEREL BASIN ORTAYA ÇIKARDI
Illinois eyaletindeki Gages Lake adlı hiperaktif çocukların gittiği bir okulda yaşanan dehşet verici görüntüler, ABD’de infial yarattı. New York'ta bulunan, kar amacı gütmeyen medya kuruluşu ProPublica, okulda, çocukların cezalandırılması için bir hücre yapıldığını, Jennifer Aguirre isimli kadın eğitmenin, 7 yaşındaki bir öğrenciyi burada darp ettiğini ortaya çıkardı. Kısa sürede yayılan görüntüler üzerine, soruşturma başlatıldı.
İŞKENCE ODASI 1700 DEFA KULLANILMIŞ
Daha önce de benzer iddialardan dolayı okul hakkında 21 soruşturma açıldığı, yetkililerin ‘ofis’ olarak kullanıldığını söylediği işkence odasında, 2018 – 2019 eğitim yılı içinde 1700 defa kullanılarak çocukların cezalandırıldığı öğrenildi. Skandal olayın patlak vermesinin ardından sosyal medyada linç edilen eğitmen Jennifer Aguirre’nin, psikolojik çöküntü içine girdiği ve intihar ettiği açıklandı. Okulda eğitim gören çocukların velileri, yönetimin en ağır cezayı almasını istiyor.
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