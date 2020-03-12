Okul tatili için son söz Başkan Erdoğan'da

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklandı. Ancak toplantı sonrası kameraların karşısında Selçuk yoktu. Okulların durumuyla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, okulların tatil olması konusunun kurulda gündeme alınmadığını, daha sonra konuşulacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Külliye'de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

TOPLANTI GÜN BOYU SÜRDÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu toplantısında yoktu çünkü; eğitim süreciyle ilgili planlamalar ayrı bir başlıkta özel olarak kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.Milli Eğitim Bakanlığı merkez binasında "koronavirüse" karşı okullarda uygulanacak tedbirler konusunda Bakan Ziya Selçuk başkanlığındaki değerlendirme toplantılarının gün boyu sürdüğü öğrenildi.

AYRI AYRI SENARYOLAR OLUŞTURULDU

Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıkların ayrı ayrı simülasyonlarının yapıldığı ve senaryoların oluşturulduğu ifade ediliyor. Bakanlık, "koronavirüse" karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için "koruyucu ve önleyici" pek çok tedbiri uygulamaya koymuştu.Yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, tüm okullardaki eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte ediliyor.

Bakan Selçuk başkanlığındaki toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmalarının da bütün detaylarıyla ele alındığı öğrenildi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Burada nihai karanın bugün bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki toplantıda alınacağı öğrenildi. Okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıklar büyük bir titizlik içinde masaya yatırıldı.

Peki, ara tatilin öne alınması söz konusu olursa... İşte, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için "uzaktan eğitim ve telafi eğitimi" ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı.

İşte tam bu noktada, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan ve Türkiye'nin alanındaki en öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın burada kritik bir rol üstleneceğini söyleyebiliriz.

Zira bu sistem, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti.Sadece internet tabanlı bir erişim değil daha yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamalarının yapıldığı öğrenildi.

(Türkye)