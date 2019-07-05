Öfkeli sevgiliden bahşişli intikam

ÇILGINA DÖNDÜ

New York’ta yaşayan Serina Wolfe, kavga ettiği erkek arkadaşı Michael Crane’den intikam almak için, bir kafede yemek yedikten sonra yemekler ve bahşiş dahil, toplam 5 bin dolar (28 bin lira) hesap ödedi. Bunun üzerine çılgına dönen Crane, sevgilisinin kendisinden intikam almaya çalıştığını ifade ederek, yapılan harcamayı bankaya, dolandırıcılık olarak bildirdi. Şikâyet üzerine öfkeli sevgili tutuklanarak Pinellas Bölge Hapishanesi’ne gönderildi. Wolfe, 1000 dolar kefalet ödediği takdirde serbest kalacak.