O mağara bir yıl sonra can aldı

TEDAVİ ALTINDAYDI

Haziran 2018'de, yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk, gezi esnasında girişinin sularla kapanması sonucu Luang Mağarası’nda mahsur kalmıştı. Mucizevi bir işe imza atan arama kurtarma ekipleri, 18 gün sonra çocukları sağ salim çıkarmıştı. Taylandlı yetkililer, ekibin üyelerinden deniz astsubayı Beirut Pakbara'nın, operasyon sırasında kaptığı kan yoluyla bulaşan enfeksiyondan kurtulamadığını ve öldüğünü açıkladı. Ekibin bir başka mensubu Saman Gunan da, havasız kalarak bilincini yitirmişti. Yaşananlardan sonra birçok kişi mağara için ‘lanetli’ ifadesini kullanmıştı.