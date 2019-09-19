19 Eylül 2019 Perşembe 14:38:44 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:46:33
O dünyayı, yaşıtları da onu koruyor: Fotoğrafçılara karşı Greta Thunberg'e kalkan oldu
İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’i ABD’de medyanın ilgisinden yaşıtları korudu’. Bir çocuk Greta’ya kalkan olarak fotoğrafçıları engelledi.
İklim krizine dikkat çekmek amacıyla ABD'de bulunan Greta Thunberg, Capitol Hill’de katıldığı bir etkinlikte medyanın ilgi odağı oldu.
Genelde utangaç olan Thunberg’in fotoğraflarını çekmek için yarışan gazetecilere ise yine bir çocuk engel olmak istedi. Thunberg ile gazeteciler arasına geçerek genç kıza adeta kalkan olan çocuk kahkahalara neden oldu.
(sputnik)
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- O dünyayı, yaşıtları da onu koruyor: Fotoğrafçılara karşı Greta Thunberg'e kalkan oldu
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