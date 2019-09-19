O dünyayı, yaşıtları da onu koruyor: Fotoğrafçılara karşı Greta Thunberg'e kalkan oldu

İklim krizine dikkat çekmek amacıyla ABD'de bulunan Greta Thunberg, Capitol Hill’de katıldığı bir etkinlikte medyanın ilgi odağı oldu.

Genelde utangaç olan Thunberg’in fotoğraflarını çekmek için yarışan gazetecilere ise yine bir çocuk engel olmak istedi. Thunberg ile gazeteciler arasına geçerek genç kıza adeta kalkan olan çocuk kahkahalara neden oldu.

(sputnik)